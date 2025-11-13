Desalojo a la madre de Franco Cuevas

La Opinión Austral pudo saber que participaron más de 70 agentes de la Policía en el operativo iniciado a las 10. Posteriormente, se cargaron las pertenencias en un camión. Intervino el mediador judicial acompañado por un negociador policial y no se registraron incidentes.

El procedimiento ocurrió en paralelo al juicio por el asesinato de Franco Cuevas, el joven de 23 años asesinado en junio de 2023 por Roberto Neil. La familia lo señala por “haberle hecho firmar unos papeles” a la madre, situación que —afirman— derivó en la pérdida de la casa.