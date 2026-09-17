Desarticularon una red familiar de narcotráfico en El Calafate

Tras seis meses de inteligencia criminal, la Policía de Santa Cruz realizó allanamientos simultáneos en El Calafate y Comandante Luis Piedra Buena y detuvo a integrantes de una familia de nacionalidad uruguaya, investigada por la comercialización de estupefacientes. Durante los procedimientos secuestraron más de un kilo de cocaína, cerca de 300 gramos de marihuana, balanzas, elementos de corte, tecnología y cuatro vehículos.

En uno de los operativos, los efectivos sorprendieron a una mujer y a su hijo mientras fraccionaban cocaína en un departamento. La investigación también permitió detectar presuntas modalidades de venta tipo “kiosco” y “delivery”, además del uso de terminales de pago y cámaras de vigilancia. En Piedra Buena fue secuestrada una Volkswagen Amarok que, según la pesquisa, era utilizada para la logística de la organización.

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