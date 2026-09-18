Desbaratan clan uruguayo con cocaína, armas y hasta un posnet en El Calafate

La Policía de Santa Cruz desbarató una organización dedicada al narcomenudeo en El Calafate y Comandante Luis Piedrabuena tras seis meses de tareas de inteligencia criminal. El procedimiento, bautizado como Operativo “Lazos de Sangre”, concluyó con la detención de un clan familiar compuesto por ciudadanos de nacionalidad uruguaya que operaba bajo las modalidades de punto fijo y reparto a domicilio.

Durante las intervenciones nocturnas, los efectivos sorprendieron en flagrancia a una mujer de más de 40 años y a su hijo de 19 mientras fraccionaban la sustancia en un complejo de departamentos. En los allanamientos simultáneos se secuestró más de un kilo de cocaína de máxima pureza, unos 300 gramos de marihuana, balanzas de precisión, elementos de corte, dinero en efectivo en pesos y dólares, un terminal posnet para cobrar mediante transferencias o tarjetas, cámaras de vigilancia, réplicas de armas, municiones reales y cuatro vehículos afectados a la logística.