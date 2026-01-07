Desde el aire: el avance del incendio en el Parque Nacional Los Glaciares

Desde el aire se dimensiona la magnitud del incendio que afecta al Cerro Huemul, en el Parque Nacional Los Glaciares. Las imágenes a las que accedió La Opinión Austral muestran cómo el fuego continúa avanzando sobre el terreno, marcando un escenario complejo para las tareas de combate y control.

El siniestro ya arrasó con aproximadamente 140 hectáreas, una cifra que se ajusta de manera permanente a partir del análisis de imágenes satelitales.

Brigadistas y medios aéreos mantienen un trabajo intenso y coordinado para contener las llamas y evitar que el fuego alcance sectores de bosque nativo, en un operativo que continúa activo.