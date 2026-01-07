Desde el aire se dimensiona la magnitud del incendio que afecta al Cerro Huemul, en el Parque Nacional Los Glaciares. Las imágenes a las que accedió La Opinión Austral muestran cómo el fuego continúa avanzando sobre el terreno, marcando un escenario complejo para las tareas de combate y control.
El siniestro ya arrasó con aproximadamente 140 hectáreas, una cifra que se ajusta de manera permanente a partir del análisis de imágenes satelitales.
Brigadistas y medios aéreos mantienen un trabajo intenso y coordinado para contener las llamas y evitar que el fuego alcance sectores de bosque nativo, en un operativo que continúa activo.
