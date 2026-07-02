DESESPERADA BÚSQUEDA EN EL MAR DE SANTA CRUZ

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Un intenso operativo de rescate se lleva adelante a más de 250 km de la costa de Santa Cruz tras la caída al mar de un marinero del buque pesquero “Luca Mario”.

El hecho ocurrió el martes en medio de un fuerte temporal con vientos intensos y olas de gran magnitud, lo que activó de inmediato la alerta de búsqueda por parte de Prefectura Naval.

Según la información preliminar, el tripulante de 46 años habría caído mientras trabajaba en cubierta durante condiciones climáticas extremas. La temperatura del agua y el contexto polar en la región complican seriamente las posibilidades de supervivencia, mientras continúan las tareas de rastrillaje en la zona.