Desorden en la mesa con desafío actoral: ¿Modo Jelinek o Estevanez?

El actor de Río Gallegos, Andy Maligno, se sometió a un divertido test de gestos frente a cámara.

Entre risas, el conductor recreó caras de enojo, euforia y angustia, comparando estilos con figuras icónicas de la televisión argentina.

El momento más gracioso llegó cuando discutieron sobre cómo mantener la estética mientras se gesticula, bajo la premisa de que los artistas son impolutos.

Podés ver Desorden en la Mesa con Andy Maligno y Daniela Pedone los martes y jueves de 16 a 18 hs.

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