Desorden en la mesa cumplió 50 programas: ¡fiesta total!

Desorden en la Mesa llegó a su programa número 50, transmitiendo desde Río Gallegos para toda Santa Cruz y “toda la galaxia”.

Para celebrar, el estudio se vistió de fiesta y no faltaron los looks especiales, las bromas y el humor que caracteriza al programa. “No podíamos ser menos”, dijeron entre risas.

En medio del festejo también hubo lugar para recordar la icónica recreación de la pelea entre Moria Casán y la Chiqui, uno de los momentos que ya quedó marcado en el programa.

Y como no podía faltar, llegó el clásico “que los cumplas feliz” dedicado a Desorden en la Mesa para cerrar una jornada muy especial.

Desorden en la Mesa es el programa de streaming de La Opinión Austral, conducido por Daniela Pedone y Andy Maligno. Se emite de lunes a viernes de 18 a 20 horas por los canales de Twitch y YouTube de La Opinión Austral y por FM Láser 92.9.