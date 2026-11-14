Desorden en la Mesa: educación financiera sin vueltas

Brian Cifuentes, contador, especialista en finanzas corporativas y asesor financiero inscripto en la Comisión Nacional de Valores, visitó el piso para analizar la situación económica actual, las herramientas de ahorro y los riesgos de las estafas financieras. El especialista remarcó que las personas suelen correr detrás de un contexto económico adverso y que la clave para atravesar etapas recesivas radica en tomar el control de las finanzas personales mediante la organización y el orden. En relación con las opciones de inversión en Argentina, explicó que el dólar funciona tradicionalmente como una herramienta de cobertura ante distintos escenarios, pero aclaró que comprar moneda extranjera no equivale estrictamente a invertir. Asimismo, detalló el funcionamiento de las letras del tesoro, los bonos y los Cedears, y señaló que es posible comenzar a invertir en el mercado de capitales desde montos mínimos, como 1.000 pesos, siempre que se planifiquen los objetivos y el horizonte temporal de cada inversor. Cifuentes advirtió sobre el peligro de las promesas de rentabilidades mágicas impulsadas por estafas y el uso de inteligencias artificiales, y subrayó la necesidad de concientizar a los jóvenes sobre finanzas desde edades tempranas. Finalmente, brindó recomendaciones prácticas para emprendedores e independientes, enfatizando la importancia de separar las cuentas personales del negocio, calcular correctamente los costos fijos y evitar contabilizar como ganancia neta la totalidad de los ingresos diarios.