Desorden en la Mesa: en busca de “malignos”

Como ya es costumbre en Desorden en la Mesa, Andy “Maligno” y Daniela Pedone revivieron esos momentos inolvidables de la televisión argentina que quedaron grabados para siempre en la memoria bizarra colectiva. Y claro… no podía faltar el histórico momento en el que “El Larva” le canta a Guido Süller en ZAP, el mítico programa conducido por Marcelo Polino en Azul Televisión.

Entre anécdotas, risas y delirios televisivos surgió una nueva idea para el streaming: sumar bailarines al mejor estilo de los clásicos “Susanos”.