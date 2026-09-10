Desorden en la Mesa: la historia detrás de Graciela Alfano

Graciela Alfano construyó una de las trayectorias más reconocibles del espectáculo argentino, pero detrás de la figura pública hubo una historia atravesada por conflictos familiares, pérdidas, exposición mediática y grandes cambios personales.

En este informe repasamos sus comienzos en Buenos Aires, su paso por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires y el giro que dio su vida en 1971, cuando fue elegida Miss Siete Días. A partir de entonces llegó su expansión internacional y su participación en cine, televisión y teatro, junto a figuras como Alberto Olmedo, Jorge Porcel, Susana Giménez y Moria Casán.

La entrevista también aborda distintos episodios de su vida privada y pública, entre ellos los relatos sobre sus vínculos con figuras de gran notoriedad, su relación con Matías Alé y las controversias que atravesó durante la década de 2010.

Uno de los capítulos centrales es el de las acusaciones que la vincularon con Emilio Eduardo Massera y con la apropiación de bienes durante la última dictadura militar. Según el material presentado, la investigación judicial concluyó en 2012 que “no existía prueba alguna” que vinculara a Alfano con Massera o con la apropiación ilegal de bienes.

El recorrido llega también a 2022, cuando, según la entrevista, Alfano atravesó un tratamiento por tumores malignos en los riñones y otras intervenciones médicas. El relato plantea este período como un punto de inflexión en su manera de entender la fama, el paso del tiempo y la vida personal.

Hoy, el informe la presenta atravesando una nueva etapa, vinculada a las redes sociales, los viajes, sus hijos y una mirada más espiritual sobre su vida.

Una historia de fama, controversias, pérdidas, reinvención y supervivencia que permite repasar más de cinco décadas de una de las figuras más mediáticas de la Argentina.