Graciela Alfano construyó una de las trayectorias más reconocibles del espectáculo argentino, pero detrás de la figura pública hubo una historia atravesada por conflictos familiares, pérdidas, exposición mediática y grandes cambios personales.
En este informe repasamos sus comienzos en Buenos Aires, su paso por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires y el giro que dio su vida en 1971, cuando fue elegida Miss Siete Días. A partir de entonces llegó su expansión internacional y su participación en cine, televisión y teatro, junto a figuras como Alberto Olmedo, Jorge Porcel, Susana Giménez y Moria Casán.
La entrevista también aborda distintos episodios de su vida privada y pública, entre ellos los relatos sobre sus vínculos con figuras de gran notoriedad, su relación con Matías Alé y las controversias que atravesó durante la década de 2010.
Uno de los capítulos centrales es el de las acusaciones que la vincularon con Emilio Eduardo Massera y con la apropiación de bienes durante la última dictadura militar. Según el material presentado, la investigación judicial concluyó en 2012 que “no existía prueba alguna” que vinculara a Alfano con Massera o con la apropiación ilegal de bienes.
El recorrido llega también a 2022, cuando, según la entrevista, Alfano atravesó un tratamiento por tumores malignos en los riñones y otras intervenciones médicas. El relato plantea este período como un punto de inflexión en su manera de entender la fama, el paso del tiempo y la vida personal.
Hoy, el informe la presenta atravesando una nueva etapa, vinculada a las redes sociales, los viajes, sus hijos y una mirada más espiritual sobre su vida.
Una historia de fama, controversias, pérdidas, reinvención y supervivencia que permite repasar más de cinco décadas de una de las figuras más mediáticas de la Argentina.
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