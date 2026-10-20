Desorden en la Mesa: la verdad detrás de los mitos de los gatos negros y los espejos rotos

En esta emisión de Desorden en la Mesa, la especialista en astrología y tarot conocida como Marmagica visita el piso para analizar a fondo el origen de las supersticiones, mitos y creencias populares que se transmiten de generación en generación. Durante la entrevista, se desglosan las razones culturales e históricas detrás de prácticas cotidianas muy arraigadas, como evitar pasar por debajo de una escalera, el simbolismo real de los gatos negros en distintas culturas y el verdadero significado energético de romper un espejo.

Al respecto, la especialista explicó sobre las creencias populares: “Las supersticiones son estos hechos que nos llevan hacia la buena fortuna o a la mala fortuna, pero hay supersticiones que son positivas también”. Sobre el mito de las escaleras y su relación con las formas geométricas, detalló que “la escalera completa la forma de un triángulo, y en diferentes culturas el triángulo tiene una protección, una divinidad y el equilibrio perfecto; pasar por debajo de la escalera es la creencia de que se rompe ese equilibrio o esa protección”. Asimismo, sobre la carga histórica de los animales, señaló que “en el antiguo Egipto eran animales muy respetados y estaban relacionados con la protección, y el problema llegó siglos después en la Europa medieval, cuando comenzaron a relacionarse con la noche y la brujería”. Finalmente, en cuanto al temor por los espejos rotos y los mitos sobre la energía en el hogar, aclaró que “cuando el espejo se rompe, en realidad lo que se rompe es un ciclo; es la energía diciéndote que hay un ciclo que se cumple y la transformación que vas a tener en tu vida, no quiere decir que vas a tener mala suerte”.