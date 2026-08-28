Desorden en la mesa: qué está pasando con la cultura y la historia según Felipe Pigna

El historiador y escritor Felipe Pigna dialogó sobre la presentación de su obra “1976, Crónica de un año que cambió nuestra historia para siempre”. El autor explicó el desarrollo del plan económico, represivo y cultural de la dictadura militar. Pigna comparó el contexto de aquel período con la actualidad del país.

El escritor se refirió al surgimiento del bimonetarismo tras el denominado Rodrigazo. Pigna analizó las consecuencias de la reforma financiera, la especulación y la quiebra de pequeñas y medianas empresas. Señaló que estas dinámicas iniciadas en 1976 guardan similitudes con el modelo económico vigente. También enfatizó el impacto cultural del período y la transformación en la mentalidad social.

En el marco del Día de la Radio, el historiador destacó el valor formativo de este medio de comunicación. Recordó las transmisiones históricas y analizó los cambios producidos por las nuevas tecnologías de transmisión.

Pigna abordó la enseñanza de la historia en el sistema educativo nacional. El autor señaló demoras en los programas de estudio y observó una escasa presencia de las culturas originarias en los contenidos escolares. Para captar el interés de las nuevas generaciones, el historiador propuso modificar la perspectiva pedagógica situando las inquietudes del alumnado en el centro del proceso educativo.