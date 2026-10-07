Despensa Don José cierra después de 47 años: Norma contó por qué tomó la difícil decisión

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Después de 47 años de historia, la Despensa Don José cerrará sus puertas a fin de octubre en el barrio Belgrano de Río Gallegos.

Norma Calisto, hija de los fundadores José Calisto y Marta Navarro, contó a La Opinión Austral y LU12 AM680 cómo tomó la decisión de ponerle fin a una historia familiar que comenzó en 1978. La muerte de su esposo, Raúl Sandoval, fue determinante para cerrar una etapa que compartieron durante años detrás del mostrador.

Nahiara Sandoval, nieta de los fundadores, también habló sobre los recuerdos de su infancia en la despensa, el vínculo con los vecinos y la despedida de un comercio que acompañó a varias generaciones del barrio.

📍 Despensa Don José | Chaco 381, barrio Belgrano, Río Gallegos

📅 El local permanecerá abierto hasta fin de octubre.

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