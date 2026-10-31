Despliegan un helicóptero y buzos para hallar a dos niños en el río

El operativo de búsqueda de José y Leo, los dos hermanos de 10 y 12 años desaparecidos tras intentar cruzar hacia una isla en el río en la zona de Palermo Aike, sumó el despliegue de un helicóptero y un avión para sobrevolar la zona, reforzando la labor de más de 25 buzos tácticos de la Policía de la Provincia de Santa Cruz, bomberos, Protección Civil y Prefectura Naval Argentina. Las autoridades de la provincia, encabezadas por el jefe de Gabinete Pedro Luxen y mandos policiales, brindaron precisiones sobre las tareas operativas e informaron que, tras recibir nuevos testimonios de los adolescentes que acompañaban a los menores, lograron circunscribir y fijar con mayor precisión el denominado “punto cero”, un radio de búsqueda subacuática de aproximadamente 100 metros. Pablo Aguirre, a cargo del equipo de buceo, detalló las extremas dificultades del sector indicando que “el fondo subacuático hay cero visibilidad” y que “la baja temperatura, las fuertes corrientes que reinan siempre en esta zona hacen también complicada la búsqueda”, a lo que se suma la acumulación de sedimento por el deshielo, ramas y raíces que convierten la tarea en un “buceo de alto riesgo” donde se opera mediante el tacto y demarcación por planimetría. A su vez, los rastrillajes por las orillas se extendieron aguas abajo hacia la zona de Güer Aike y la Escuela de Policía ante la eventualidad de la corriente. Las autoridades instaron a la comunidad a no ingresar de forma particular al río para evitar accidentes fatales y no entorpecer el trabajo especializado, recordando que “si no lo hacemos de una forma organizada, esto saldría de la peor forma posible”. Asimismo, se difundieron las vías de colaboración financiera para asistir a la familia de los niños en los gastos diarios durante el operativo, disponiéndose las donaciones dirigidas a la madre, Catherin Reina Colque Escobar (alias: leo.jose12), y al abuelo, Emilio Virreira (alias: colina.69).