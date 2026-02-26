Desprendimiento en el Glaciar Perito Moreno: “Es el final de una era”

🎥 El guía free lance @sebastianlescano_nature

compartió un video desde el Glaciar Perito Moreno, en el Parque Nacional Los Glaciares, donde relató: “Hoy vi uno de los desprendimientos más impresionantes e inquietantes del majestuoso glaciar Perito Moreno”. Y agregó: “Colapsó una cueva en el frente del glaciar y sigue un desprendimiento de base”.

🌊 En su testimonio describió que el hielo “está sucio y muy azul porque es muy compacto” y expresó la mezcla de sensaciones que le generó el momento: “Maravilloso ser testigos de este proceso inevitable que solo me hace pensar que es el final de una era”.

📸 Días atrás, el monitoreo difundido por Glaciarium evidenció cambios visibles en el frente del glaciar con apenas dos meses de diferencia entre registros fotográficos. Las imágenes tomadas el 22 de enero de 2026 mostraron una mayor pérdida de hielo en el sector norte, sobre el Canal de los Témpanos.

🧭 Desde el equipo técnico explicaron que la profundidad del agua en esa zona influye en los procesos de desprendimiento, ya que el hielo puede perder estabilidad con mayor facilidad cuando el frente se encuentra en sectores más profundos. La comparación temporal permitió advertir nuevas fracturas, desprendimientos recientes y una morfología distinta respecto a registros previos.

🌎 El seguimiento articulado entre el Parque Nacional y Glaciarium busca documentar la evolución del frente glaciar y aportar información científica y visual sobre una dinámica que hoy muestra mayor actividad en el Canal de los Témpanos.

