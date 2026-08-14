Después de 44 años, un veterano regresó a Malvinas para cumplir una promesa

Eduardo Canitrot, veterano de guerra, regresó a Malvinas 44 años después para cumplir una promesa que había hecho durante la guerra a Pedro, un compañero caído.

Frente a su tumba, Canitrot compartió un momento de profunda emoción y recordó el compromiso que había mantenido durante décadas.

“Vine a hacerte la promesa de hace 44 años y te prometo que la voy a cumplir”, expresó ante la tumba de Pedro.

El veterano también dedicó su regreso a todos los soldados caídos y aseguró que llegó hasta ese lugar para honrar su memoria.

“Pedro querido, que descanses en paz y todos los que están acá en este cementerio. Vine a cumplirla y no te voy a fallar”, dijo con emoción.