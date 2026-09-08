Detienen a un hombre armado cerca del Parque de los Dinosaurios en Río Gallegos

Personal de la División de Investigaciones (DDI) de la Policía de Santa Cruz detuvo a un hombre mayor de edad en las inmediaciones del Parque de los Dinosaurios, sobre la Autovía 17 de Octubre de Río Gallegos. El procedimiento se concretó de manera fortuita mientras los efectivos realizaban tareas de patrullaje preventivo en el sector por denuncias de disparos registradas en un domicilio cercano sobre la calle Bécquer.

En declaraciones a la prensa, el comisario mayor Luis Poblete detalló que el sospechoso portaba una pistola calibre 9 mm nueva, registrada y en condiciones operativas de disparo inmediato. Tras ser reducido en la vía pública, la persona quedó demorada a disposición del Juzgado de Instrucción a cargo de la Dra. Marcela Quintana (interviniendo la Secretaría a cargo de la fiscalía/juzgado de turno) y la Comisaría Seccional Tercera, mientras se peritan el dispositivo y los números de serie para establecer la procedencia del armamento y su potencial vinculación con otros hechos delictivos.