Detuvieron a un hombre por un grave delito intrafamiliar en el centro de Río Gallegos

Un hombre fue detenido en pleno centro de Río Gallegos en el marco de una causa por un grave delito intrafamiliar. El operativo fue llevado adelante por la División de Investigaciones, que además incautó elementos de interés para la investigación.

La detención fue ordenada por el Juzgado de Instrucción N° 2, a cargo de la jueza Yamila Borquez, luego de que las pericias confirmaran de manera preliminar la agresión sufrida por una víctima menor de edad. El caso continúa en etapa de investigación judicial.