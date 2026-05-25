DETUVIERON A UN HOMBRE QUE LLEVABA BOMBAS MOLOTOV PARA ATACAR A SU EXPAREJA
🚔 Un impactante operativo policial tuvo lugar en Junín, provincia de Buenos Aires, donde un hombre de 45 años fue detenido tras una feroz persecución por la Ruta Provincial 65. El sospechoso, identificado como Martín Sebastián Salcedo, escapó a toda velocidad luego de ser sorprendido cerca de la casa de su expareja, quien lo había denunciado por violencia familiar y contaba con una restricción perimetral.
⚠️ Durante más de 10 kilómetros, el conductor realizó peligrosas maniobras, chocó contra un patrullero y terminó detenido tras un operativo cerrojo. Dentro del vehículo, la Policía halló un bidón con nafta y dos bombas molotov caseras listas para ser utilizadas. La Justicia lo imputó por daño calificado y resistencia a la autoridad.
