Una investigación por delitos informáticos terminó con una mujer demorada y el secuestro de elementos clave.
La División Cibercrimen logró vincular múltiples denuncias bajo una misma maniobra.
Ya son al menos 6 damnificados, todos de la ciudad.
Detectaron compras en comercios locales y también en distintos puntos del país.
“El ciberdelito va en aumento”, advirtió el jefe del área.
La causa sigue abierta y no descartan más involucrados.
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