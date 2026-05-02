Detuvieron a una mujer por estafas millonarias en Río Gallegos

Una investigación por delitos informáticos terminó con una mujer demorada y el secuestro de elementos clave.

La División Cibercrimen logró vincular múltiples denuncias bajo una misma maniobra.

Ya son al menos 6 damnificados, todos de la ciudad.

Detectaron compras en comercios locales y también en distintos puntos del país.

“El ciberdelito va en aumento”, advirtió el jefe del área.

La causa sigue abierta y no descartan más involucrados.