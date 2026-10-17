Detuvieron al acusado de abuso sexual en la costanera de Río Gallegos

La Policía de Santa Cruz detuvo nuevamente este viernes a un hombre de 42 años, investigado por el presunto abuso sexual con acceso carnal de un adolescente de 17 años. La causa se inició tras una denuncia de la familia y contempla el análisis de pruebas recolectadas durante un allanamiento en una vivienda de la zona de la costanera.

El acusado había recuperado la libertad por decisión del juez Gerardo Giménez, con la prohibición de salir de la provincia, y cuenta con antecedentes penales por delitos vinculados a la corrupción de menores y la tenencia de material de abuso sexual infantil. La investigación continúa con el análisis de evidencias y comunicaciones digitales para esclarecer los hechos denunciados.