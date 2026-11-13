Diego Latorre analizó el futuro de la Selección: “Scaloni ha hecho un fantástico trabajo”

En la cobertura especial de La Opinión Austral por los Martín Fierro de Cable 2026, el periodista deportivo habló sobre la continuidad de Lionel Scaloni al frente de la Selección argentina hasta 2030 y destacó su trabajo desde la reconstrucción del equipo tras Rusia 2018.

También se refirió al futuro de la camiseta número 10 tras la etapa de Lionel Messi y consideró que lo importante no es quién la lleve, sino el funcionamiento colectivo del seleccionado. “Nadie va a ser tan ingenuo de comparar a cualquier otro jugador con Messi”, sostuvo.

Sobre el próximo cruce ante Uruguay, anticipó un partido exigente y destacó el carácter competitivo del conjunto charrúa.

Además, compartió su mirada sobre la visita del papa y valoró los mensajes de paz, amor, armonía e igualdad.