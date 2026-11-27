Diputados de Santa Cruz aprobaron el Código Electoral con PASO y el Senado suspendió las de 2027

En La Mañana de LU12 analizaron el escenario electoral tras dos definiciones: la aprobación en la Cámara de Diputados de Santa Cruz de un Código Electoral que incluye PASO y la decisión del Senado de la Nación de suspender las elecciones primarias de 2027. En el programa se explicó que, por autonomía provincial, Santa Cruz puede tener su propio régimen electoral distinto del nacional, tal como ocurrió históricamente cuando existía la ley de lemas. Sin embargo, el eje del debate provincial pasó por la postura del gobernador Claudio Vidal contra la realización de primarias. Durante su paso por la estancia Coy Aike, en el marco de la presencia del presidente de Banco Macro, Jorge Brito, Vidal cuestionó el costo de la medida: “Una paso en la provincia, a valores hoy, tiene un costo de más de 5850 millones seguros en un momento en donde hay municipios como Río Turbio, como 28 de noviembre eh y como otras localidades que no pueden pagar salario, hacer hacer una darle una explicación a la sociedad de que que tenemos que salir a pagar casi 6000 millones de pesos para cumplir con el capricho de un sector político, me parece que no corresponde, que no es justo, que es completamente ilógico, que esto no tendría por qué suceder, lo tenemos que poner del lado del vecino que nos toca representar”. También afirmó: “A mí sí me hablan de paso, estoy completamente en desacuerdo porque es un gasto innecesario. Los partidos políticos con los frentes electorales tienen que arreglar su interna de otra forma, no metiéndole la mano al bolsillo a los vecinos”. En el pase del programa se señaló que Vidal cuenta con la facultad de vetar total o parcialmente la ley —y eventualmente enviar un texto alternativo—, mientras que para insistir con la norma sancionada harían falta 16 votos en Diputados, una cifra que se consideró difícil de reunir para cualquiera de los sectores. Asimismo, se abordaron las especulaciones políticas en torno a la eliminación de las PASO nacionales, los efectos sobre las internas del peronismo y del oficialismo, y los cruces en el Senado entre José Mayans y Patricia Bullrich.