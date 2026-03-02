Discurso completo – Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias 2026 de Congreso

El presidente Javier Milei expuso ante diputados y senadores para dejar inaugurado el 144 período de sesiones ordinarias del Congreso. Sostuvo que su espacio tiene “la fuerza para empezar un nuevo capítulo de la historia argentina por voluntad de los argentinos que lo expresaron en las urnas”.

Milei acusó a la oposición peronista de ser unos “delincuentes” que tienen a su referente “presa”, en referencia a la ex presidenta Cristina Kirchner. “Va a seguir presa por la causa de los Cuadernos, por el Memorándum de Irán y la causa Vialidad. Es una chorra y fueron los más chorros de la historia”, expresó.

Durante su discursó confrontó con la oposición, kirchneristas y la izquierda: “Kukas, me encanta domarlos,me encanta hacerlos llorar, y a la gran mayoría les encanta verlos llorar“, les dijo. Cuando le señalaron que era un grosero, respondió: “Seré grosero pero les gané un balojate por goleada”. “Del Caño, si vos fueras la representación de los trabajadores, tendríamos un problema muy grande, porque ustedes no son más que el 5 por ciento”, le espetó el mandatario a Del Caño. Como parte del mismo cruce, definió a la diputada Romina Del Plá, del mismo bloque, como “chilindrina troska”.