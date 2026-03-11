Discurso del intendente de Caleta Olivia Pablo Carrizo en la apertura de sesiones ordinarias

La sesión inaugural del período ordinario del Concejo Deliberante de Caleta Olivia se llevará a cabo este miércoles a las 12 horas en el Cine del Centro Cultural con cobertura especial de La Opinión Austral. Durante el acto, el intendente brindará su mensaje a la comunidad de Caleta Olivia y se espera la presencia del jefe de Gabinete provincial, Pedro Luxen, entre otros funcionarios.

