Discutió con un amigo y le disparó por la espalda a través de una ventana en Comodoro Rivadavia

Un violento episodio ocurrió este lunes 12 de octubre alrededor de las 04:15 de la mañana en una vivienda de la calle Cabo Benítez, en el barrio Isidro Quiroga de Comodoro Rivadavia, donde un hombre recibió un disparo por la espalda tras mantener un altercado con un conocido. Según el relato brindado por la madre de la víctima, ambos se encontraban tomando algo tranquilos hasta que de repente se fueron a la calle a discutir. Al finalizar la disputa, la víctima regresó al interior de su vivienda, momento en el cual el agresor que quedó afuera “agarra un arma y le dispara desde la ventana”, atravesando el vidrio e impactando en su espalda. En el lugar intervino personal de la Comisaría Quinta tras recibir una alerta emitida por el “centro de monitoreo de detonaciones”. La víctima, identificada preliminarmente con las letras “Cas”, fue trasladada de urgencia por familiares y allegados en un vehículo particular al Hospital Regional. Aunque se aguarda la evolución y el parte médico definitivo de la persona herida, se constató que la situación “no pasó a mayores”, en un hecho que refleja los episodios de violencia registrados durante el fin de semana largo con “bebidas alcohólicas de por medio”.