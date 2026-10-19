Disturbios en Europa: vandalismo, represión policial y saqueos de locales en París

Durante la emisión de La Mañana de LU12, los conductores analizaron los graves disturbios, saqueos y hechos de vandalismo registrados recientemente en Europa, con epicentro en ciudades como París y Bruselas. En el intercambio se señaló que las movilizaciones surgieron a partir de reclamos legítimos vinculados a protestas estudiantiles, el fuerte incremento en el costo de vida, la suba de los alquileres y el encarecimiento de los servicios y tarifas de gas, situación agravada por la crisis energética y el conflicto en la región. Sin embargo, advirtieron que detrás de las demandas genuinas “se distorsiona bastante el mensaje” debido a la irrupción de grupos violentos organizados que provocan destrozos masivos, incendios y enfrentamientos con una fuerte represión policial. Entre los hechos más impactantes, mencionaron el ingreso a locales comerciales para sustraer mercadería, relojerías, indumentaria y hasta cuadros firmados por Lionel Messi exhibidos como trofeos por los vándalos. Asimismo, reflexionaron sobre el impacto de la crisis en las economías europeas, la pérdida del bienestar tradicional que caracterizaba al continente y el paralelismo con las dificultades socioeconómicas actuales.