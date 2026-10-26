Dolor en el periodismo de Santa Cruz por la muerte de Patricia Aguirre

En Río Gallegos se lamentó el fallecimiento de la periodista, licenciada en comunicación y docente Patricia Aguirre a los 66 años, quien se encontraba internada en el Policlínico Medisur. Durante el programa La Mañana de LU12 se abordó su trayectoria en los medios locales, recordando su labor en LU12, LU14 —donde se desempeñó como directora y tuvo diversos programas—, su labor docente en el Colegio Salesiano y su reconocimiento con el premio Segovia. Asimismo, se destacó su amplia militancia social y política, habiendo sido encargada de prensa en la Cámara de Diputados de Santa Cruz y trabajado en el Consejo Provincial de Educación durante la gestión de Alicia Kirchner. En la emisión se detalló la difícil situación que atravesó en el último tiempo: “una situación horrible que le tocó atravesar los últimos dos años sin sueldo si sin cobertura de la obra social eh por una cuestión de conflicto administrativo con la provincia eh lo cual bueno imagino que que también esto podría generar hasta una situación legal si es que si es que esto eh ha sido de esta forma como se ha comentado”. Durante el programa también se subrayó su valor profesional y personal al señalar que era “una persona sumamente inteligente capaz Patricia muy analista de la realidad”, destacando su “claridad a la hora de de comunicar de hablar y de explicar los acontecimientos” y catalogando su partida como “una pérdida importante para el periodismo para la comunicación para eh la comunicación política también de la provincia de Santa Cruz”.