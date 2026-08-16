Don Bosco: el sueño de un niño que dejó huella en Río Gallegos

A los 9 años, San Juan Bosco tuvo un sueño que marcaría el rumbo de su vida y, con el tiempo, tendría un impacto profundo en la Patagonia. Nació en Italia el 16 de agosto de 1815 y dedicó su obra a la educación y al acompañamiento de niños y jóvenes.

Con los años fundó la congregación salesiana y, junto a María Mazzarello, las Hijas de María Auxiliadora. En 1875 partió la primera expedición misionera salesiana hacia Argentina.

En 1899 se estableció una comunidad salesiana en Río Gallegos. Los materiales llegaban por barco y el viento patagónico hacía aún más difícil levantar los primeros edificios.

El 24 de diciembre de 1899 se celebró la primera misa en una iglesia que todavía estaba en construcción: la actual Catedral de Río Gallegos. En 1901 nació también el Colegio María Auxiliadora.

Don Bosco nunca llegó a conocer la Patagonia, pero su obra dejó una huella imborrable en Río Gallegos y hoy es reconocido como patrono de la Patagonia.

Cada 16 de agosto, Santa Cruz conmemora su figura con un feriado provincial y miles de personas mantienen viva su historia a través de peregrinaciones y actividades vinculadas a la comunidad salesiana.