Donald Trump descartó en Davos el uso de la fuerza para adquirir Groenlandia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó el uso de la fuerza militar para adquirir Groenlandia durante su discurso en el Foro Económico Mundial de Davos 2026, aunque insistió en avanzar con negociaciones inmediatas para lograr la “plena propiedad” del territorio.

El mensaje tuvo impacto inmediato en los mercados: tras una jornada de fuertes caídas, Wall Street reaccionó con subas moderadas luego de que Trump negara un escenario bélico para avanzar sobre la isla autónoma de Dinamarca.

Pese a descartar una intervención militar, Trump mantuvo la presión política y económica sobre Europa, criticó a Dinamarca por rechazar la cesión de Groenlandia y afirmó que Estados Unidos es el único país capaz de garantizar la defensa estratégica de la región.

Esu discurso también cuestionó a la OTAN, puso en duda la reciprocidad de los aliados en materia de defensa y relativizó el rol de Washington en la guerra de Ucrania, señalando que Europa debería asumir mayor responsabilidad en el conflicto.

Además, Trump arremetió contra la energía eólica en Europa, aseguró que los molinos “arruinan el paisaje” y defendió el uso de combustibles fósiles, reforzando su histórica oposición a las políticas de transición energética.