Donald Trump dijo que “suena bien” una posible intervención militar en Colombia

El presidente de Estados Unidos volvió a lanzar un violento discurso internacional y amenazó con nuevas acciones militares, esta vez apuntando a Venezuela, Cuba, Colombia, México y hasta Groenlandia.

A horas de que Delcy Rodríguez asumiera la presidencia interina en Venezuela, Donald Trump advirtió que podría haber un “segundo ataque” si el nuevo gobierno no le da a Washington “acceso total” a los recursos naturales del país.

En sus declaraciones, el mandatario aseguró que le “suena bien” una posible invasión a Colombia, acusó sin pruebas al presidente Gustavo Petro de vínculos con el narcotráfico y sostuvo que Cuba “está a punto de caer” tras perder el apoyo venezolano.

Trump también apuntó contra México, afirmó que “hay que hacer algo” por el poder de los cárteles y cuestionó a la presidenta Claudia Sheinbaum, mientras que sobre Groenlandia sostuvo que Estados Unidos “la necesita” por razones de seguridad nacional.

Las declaraciones generaron repudio internacional y profundizan la tensión política y militar tras la ofensiva estadounidense en Venezuela, en un escenario de creciente inestabilidad regional.