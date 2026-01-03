Donald Trump: “vamos a gobernar Venezuela hasta que se pueda hacer una transición segura”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, brindó una conferencia de prensa desde Mar-a-Lago tras confirmar que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados luego de una operación militar a gran escala en Venezuela.

Trump calificó el operativo como un “ataque espectacular” y aseguró que la detención se concretó a la medianoche. También afirmó que Estados Unidos mantendrá su presencia en el país: “Nos quedaremos en Venezuela lo que sea necesario”.

“El pueblo venezolano ha vuelto a ser libre”, declaró el mandatario, y advirtió que otras figuras políticas y militares podrían enfrentar el mismo destino que Maduro. Además, sostuvo que la capacidad militar venezolana quedó inutilizada.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, describió la acción como una “masiva redada conjunta militar y policial” y aseguró que no hubo bajas entre el personal estadounidense, mientras que el objetivo principal fue cumplido.

Trump confirmó que Maduro y Cilia Flores se encuentran a bordo de un buque militar de Estados Unidos y que serán trasladados a Nueva York. También reveló que existía una segunda oleada de ataques preparada, aunque no fue necesaria.