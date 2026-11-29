Dorys Vargas pasó por Desorden en la Mesa tras su presentación en el autódromo de Río Gallegos

Dorys Vargas visitó el estudio de Desorden en la Mesa y de La Opinión Austral junto a los músicos Emilio Durán y Marcelo Leiría para presentar su propuesta de cumbia santafesina y canciones en vivo en Río Gallegos. La cantante repasó su reciente presentación al aire libre el sábado 21 en el autódromo junto a Mujeres Fierras y contó cómo transita sus primeros pasos al frente de un proyecto propio.

Durante la charla, Dorys Vargas explicó que hace poco más de un mes decidió presentarse sola tras haber participado como invitada en otros eventos. “Es difícil por ahí no tener la cancha y de por ahí no saber cómo interactuar o generar un vínculo con la gente que te está escuchando”, señaló sobre el desafío de conectar con el público. También destacó que busca imprimir su propia identidad vocal sin imitar a otras artistas, con influencias como Dalila, Karina, Ángela y Rocío Quiroz.

Sobre su presentación en el autódromo el sábado 21, recordó que hubo frío y viento después de las nueve de la noche, pero valoró la respuesta del público local y de visitantes de Chile y alrededores. “Cuando yo me di cuenta había mucha gente cantando las canciones”, expresó al referirse al cierre de la jornada, mientras adelantó que por el momento revisan detalles para futuras presentaciones y agradeció el apoyo de su familia, amigos, Mujeres Fierras y emprendedoras locales que aportaron regalos.