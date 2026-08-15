Dos desaparecidos y una búsqueda que no se detiene en Río Gallegos

La Prefectura Naval Argentina volvió a realizar este sábado un rastrillaje marítimo en la Ría de Río Gallegos para intentar encontrar a César Agustín Aguilar Pérez y Alfredo Abel Morales Roa, dos vecinos cuya desaparición mantiene en vilo a la ciudad.

En el caso de Aguilar Pérez, de 58 años, los operativos se concentran principalmente en la Costanera y el sector de las canteras, donde las últimas cámaras de seguridad lo habían ubicado. La búsqueda ya lleva dos semanas y continúa con la participación de la Policía de Santa Cruz, Prefectura y otras fuerzas.

Aguilar Pérez mide aproximadamente 1,70 metros, es de contextura mediana, tez morena y cabello castaño, semilargo y ligeramente canoso. Al momento de su desaparición vestía un jean azul gastado y una campera negra con capucha.

En paralelo, la Policía investiga la desaparición de Alfredo Abel Morales Roa, de 81 años, quien vive solo en el barrio Náutico y no posee teléfono celular. Efectivos de la Comisaría Sexta, Investigaciones y Criminalística inspeccionaron su vivienda, mientras se analizan cámaras y testimonios para reconstruir sus últimos movimientos.

También intervino la División Canes, utilizando prendas del hombre para realizar tareas de rastreo en sectores cercanos a su domicilio y lugares que formaban parte de su rutina habitual.

El frío, el viento y los sectores de difícil acceso de Río Gallegos complican los rastrillajes. Mientras tanto, las familias esperan respuestas y las fuerzas de seguridad continúan trabajando para encontrar nuevas pistas.