Dos detenidos por el ataque a Milei en Lomas de Zamora

El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que dos personas fueron detenidas tras la agresión con piedras contra la caravana del presidente Javier Milei en Lomas de Zamora.

Adorni destacó que el Presidente se encuentra en buen estado de salud y trabajando desde la Quinta de Olivos. 🗣️ Además, apuntó contra la oposición por el “silencio” tras lo ocurrido, calificando el hecho como un atentado contra la vida y la democracia.

⚖️ La Justicia, en tanto, ordenó el relevamiento de las cámaras de seguridad del recorrido de la caravana como parte de la investigación. 👮

