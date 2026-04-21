Dos detenidos tras operativo antidrogas en Río Gallegos

La División Narcocriminalidad realizó un operativo este lunes por la noche donde demoró a dos hombres acusados de dedicarse a la venta de estupefacientes en la vía pública.

Los efectivos ejecutaron un allanamiento en un domicilio de calle Curupaity al 200 donde se hallaron plantas de cannabis sativa, bajo la supervisión de autoridades policiales.

En el vehículo en el que se trasladaban los sospechosos se incautaron balanzas de precisión, marihuana, elementos para su fraccionamiento y cuchillos.

El Superintendente de Investigaciones, Daniel Carrillo, destacó la colaboración vecinal y el trabajo del personal para avanzar en esta investigación por narcomenudeo.