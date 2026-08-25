Dos incendios sacudieron Río Gallegos: una mujer herida y una familia que perdió todo

Dos incendios ocurridos durante el fin de semana en la ciudad de Río Gallegos dejaron como saldo una mujer derivada al hospital de manera preventiva y una familia con pérdidas materiales totales.

El primer siniestro se registró en la vivienda ubicada en la calle Hernán Cortés al 2500. La propietaria de la finca fue trasladada al Hospital Regional para ser examinada tras haber inhalado humo y sufrir el impacto del hecho, aunque las autoridades confirmaron que “no se registraron personas lesionadas entre los civiles ni entre el personal de bomberos”. El incidente requirió la labor de dos dotaciones de bomberos durante aproximadamente tres horas para sofocar el fuego, el cual “se produjo por un tender de ropa cerca del calefactor”.

El segundo episodio tuvo lugar en el barrio José Font, específicamente en la calle Raúl Segovia al 1000, casi esquina Diego García y Crucero General Belgrano. Allí, las llamas consumieron por completo una estructura de dos plantas. En el lugar se hizo presente la policía junto al cuerpo de bomberos para iniciar las pericias correspondientes, sobre las cuales “se infiere un chispazo, un cortocircuito que haya agarrado el material ligero del que está construido”.

El damnificado y dueño del inmueble, Walter Cruz, explicó que al momento del inicio del fuego la vivienda no contaba con ocupantes debido a complicaciones previas vinculadas al clima: “No estábamos habitando porque con el tema del deshielo y el tema de la inundación y la lluvia se nos inundó la casa”. El damnificado detalló las causas del siniestro eléctrico: “Como no hay gas natural, nos calefaccionamos eléctricamente con el agua. Y sin electricidad no es compatible”.

Respecto a la magnitud de los daños materiales generados en su taller y vivienda, Cruz señaló: “Venía siempre todos los días a buscar mi herramienta, que yo trabajo en la construcción, tenía mi mini pañol ahí arriba que no quedó nada”. Asimismo, el vecino manifestó su postura ante la situación económica que le toca afrontar: “Lo que más me interesaría es un trabajo estable o que me recomienden. Yo trabajo en construcción. Con mi trabajo yo voy a salir adelante”.