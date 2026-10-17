Drama en Río Gallegos: rompió la perimetral, subió a un techo y amenazó con tirarse

En el programa “La mañana de LU12” se informó sobre un tenso operativo de emergencia desplegado en el monoblock 40 del barrio 400 Departamentos, en Río Gallegos, luego de que un hombre incumpliera una prohibición de acercamiento hacia su expareja. Tras la alerta dada por la mujer a las autoridades ante la presencia del sujeto en el domicilio, el hombre intentó escapar “subiéndose al techo de los edificios que se encontraban próximos” y, al verse acorralado por los efectivos, “empezó a amenazar con tirarse del edificio”. En medio del procedimiento para aprehenderlo, se registró un grave altercado cuando “llegaron hijos del hombre y un grupo de menores comenzó a arrojar piedras contra los efectivos intentando impedir el procedimiento”, según fuentes policiales citadas por el diario. La situación derivó en que el individuo atravesara “una situación de crisis que puso en riesgo su vida”, lo que motivó la activación del protocolo de emergencia y la solicitud de apoyo especializado para lograr su puesta a salvo. Tras ser controlado por la fuerza de seguridad, el hombre recibió la asistencia correspondiente y actualmente “se encuentra al resguardo del centro de salud mental”.