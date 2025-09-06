Duki anunció su documental “Rockstar: Duki desde el fin del mundo”

Netflix anunció el primer documental de Duki, que recorre su camino desde las batallas de El Quinto Escalón hasta los escenarios más importantes del mundo. Con entrevistas, material inédito y la participación de Bizarrap y Nicki Nicole, muestra su proceso creativo, cómo enfrenta la crítica y los desafíos personales que atravesó.

El film lo encuentra en un momento bisagra de su carrera: de Buenos Aires a los estadios River Plate y Santiago Bernabéu, un retrato íntimo de Mauro y del movimiento cultural que representa.

Sin embargo, algunos críticos sostienen que es demasiado pronto para un documental propio. Incluso la revista Rolling Stone fue dura con la crítica al artista y su disco Ameri: “Duki llega a Ameri con los bolsillos llenos y se encarga de recordarlo. Para un artista tan joven, el auto-homenaje parece apresurado, porque si es el mismo héroe el que sigue contando su propia historia, la aventura ya no suena como hazaña.”