Dungeons and drinks: el juego argentino que llegó al momento geek de Fuera del Aire

En su columna de Fuera del Aire, Juan Palacios presentó un juego de mesa argentino creado por Julián Chabb que combina estrategia, aventuras y desafíos para los jugadores.

Dungeons and Drinks propone una historia donde un grupo de amigos cae en una cueva y debe enfrentarse a monstruos mientras cumple diferentes retos de “borrachera” para sumar puntos durante la partida.

El juego cuenta con dos versiones: una modalidad tradicional y otra que incorpora bebidas, donde los participantes deben superar distintas consignas mientras avanzan en la batalla contra los monstruos.

Entre los desafíos aparecen acciones como hablar con una voz diferente, jugar con un ojo tapado, hacer sonidos o acompañar cada frase con movimientos, haciendo que cada ronda sea más divertida.

Juan Palacios destacó la propuesta como una muestra de la industria argentina de juegos y una alternativa nacional para quienes disfrutan de los juegos de mesa.

Fuera del Aire es un programa de streaming que se emite lunes, miércoles y viernes de 16 a 18 hs a través de los canales de Twitch o Youtube de La Opinión Austral y por FM Láser 92.9.

El programa es conducido por Dalma Vidal y Candela Márquez.