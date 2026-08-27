Duras críticas de Roxana Reyes a Santa Cruz Puede y la entrega de zapatillas del Gobierno

La referente de la Unión Cívica Radical y exdiputada nacional, Roxana Reyes, pasó por los micrófonos de LU12 para cuestionar en duros términos el funcionamiento de la empresa estatal Santa Cruz Puede SAU.

Durante la entrevista, la dirigente sostuvo que la compañía pública representa una competencia desleal para los comerciantes, pymes y emprendedores locales. Reyes remarcó que la firma opera con fondos estatales y se encuentra inscripta en más de 60 rubros, lo que termina desplazando la inversión del sector privado en la provincia.

Asimismo, Reyes criticó la reciente medida del Gobierno provincial respecto a la entrega de zapatillas y kits escolares. La dirigente calificó la iniciativa como un acto de campaña dentro de un modelo asistencialista, señalando que la verdadera solución radica en generar empleo genuino y condiciones para el desarrollo.

Finalmente, al ser consultada sobre el futuro de la empresa estatal en caso de un cambio de gestión, indicó que una SAU solo debería existir para actividades estratégicas de gran escala no abordadas por privados. Por último, exigió la pronta definición de las reglas del juego y del código electoral de cara a los próximos comicios.