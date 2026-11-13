¡Duro de Callar ganó el Martín Fierro de Cable 2026!

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El programa conducido por Tomás Méndez en Crónica TV obtuvo la estatuilla en la categoría Interés general.

Al recibir el galardón, Méndez agradeció a las autoridades del canal por apostar al ciclo y reconoció el esfuerzo de todo el equipo.

Gracias en serio por haber apostado a este programa. En realidad estoy hablando en nombre de todo el equipo”, expresó el conductor.

Seguí toda la cobertura especial de La Opinión Austral desde los Martín Fierro de Cable 2026, con los periodistas Fernando Zabala y Camila Ferrer Pose.