Eclipse solar total 2026 EN DIRECTO: seguí el eclipse del 12 de agosto por La Opinión Austral

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El eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 ya comenzó y podés seguirlo EN VIVO por La Opinión Austral. El fenómeno astronómico será visible en su totalidad desde sectores de España, Islandia, Groenlandia, Rusia y una pequeña zona de Portugal, mientras que en la Argentina no podrá observarse de manera directa.

La transmisión permite seguir las imágenes del eclipse y conocer los principales momentos del fenómeno, incluido el avance de la sombra de la Luna, la fase de totalidad y el máximo del eclipse solar.

El máximo del eclipse será a las 14:46, hora argentina, aunque la totalidad ocurrirá en distintos horarios según el punto de observación. En España, uno de los principales lugares para contemplarlo, la totalidad se producirá cerca de las 20:30 hora local.

La NASA también realiza una cobertura especial del fenómeno desde distintos puntos de la trayectoria del eclipse.

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CRÉDITO DE IMAGEN: @IGNSpain

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