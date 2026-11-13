Eduardo Eurnekian fue homenajeado en los Martín Fierro de Cable 2026

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Eduardo Eurnekian recibió un homenaje durante la gala de los premios Martín Fierro de Cable 2026, realizada este jueves 12 de noviembre.

Al presentar el reconocimiento, se destacó que el objetivo era “honrar y homenajear a un hombre que fue uno de los pioneros de la televisión por cable”. Luego, se proyectó un repaso audiovisual por su trayectoria y su aporte al desarrollo de este medio en Argentina.

Acompañando las imágenes, una voz en off expresó: “Es el hombre que trajo la televisión por cable a Argentina. Escribió una página histórica y deja un legado que lo distingue en la televisión argentina”.