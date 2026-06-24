Eduardo Feinmann destacó la tapa especial de La Opinión Austral por los 18 goles de Messi

Este martes, el periodista Eduardo Feinmann resaltó en El Noticiero de A24 la tapa especial de La Opinión Austral deducada a los 18 goles de “Leo” Messi en Mundiales, a la que calificó como “la más linda del mundo”. El periodista subrayó la creatividad del diseño y la forma en cada recuadro resume un gol histórico del capitán argentino.

La portada fue ideada por el director de arte y diagramador Emmanuel Quiroga y realizada junto al editor Juan Manuel Reyna. Además, contó con el acompañamiento de Hugo Ferrer, director del Grupo Crónica y responsable periodístico del Grupo La Opinión Austral. La propuesta generó fuerte repercusión por su originalidad y por la carga emocional que transmite al repasar la trayectoria mundialista de Messi en la Selección Argentina.

Tras el reconocimiento, Hugo Ferrer, destacó el valor del trabajo en las redacciones: “Hay que poner en valor en los diarios a los directores de arte, los diseñadores y los diagramadores, que son parte de la estructura clave, como los periodistas, los fotógrafos… En el papel, que sigue vigente, siguen siendo fundamentales”, señaló.