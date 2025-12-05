Egresaron los alumnos del Secundario N°19 de Río Gallegos

El Colegio Provincial de Educación Secundaria N°19 “Cincuentenario de LU12” celebró el acto de fin de curso y despidió a los estudiantes de 5to año.

La escuela, apadrinada por LU12 AM680, acompañó a los chicos de las orientaciones en Economía y en Ciencias Naturales en una emotiva ceremonia llena de orgullo y alegría.

Familias, docentes y compañeros compartieron un momento inolvidable que marcó el cierre de una etapa y el inicio de nuevos caminos.