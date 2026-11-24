El abogado Mauricio Gómez Bull en La Mañana de LU12

En el estudio de La Mañana de LU12 AM680, el abogado Mauricio Gómez Bull explicó su intervención en la causa que investiga la justicia federal y aclaró que su estudio defiende a los hermanos Fausto y Valentina Devetac, mientras que Ibáñez cuenta con otro defensor designado. Señaló que el equipo jurídico lo integran también Alejandro Rullero, Juan Pablo Codino y Martín Chávez, y precisó que se aguarda una audiencia de impugnación de medidas de coerción ante la Cámara de Comodoro.

Al detallar la situación de sus defendidos, indicó que Fausto Devetac permanece detenido en la U-15 tras un allanamiento en Río Gallegos, con un rol logístico atribuido en una asociación ilícita y un desempeño laboral reciente, mientras que Valentina Devetac está en libertad en Río Gallegos, al cuidado de su hijo de seis meses, vinculada por transferencias de su pareja. Sobre el contexto del expediente y los cuestionamientos públicos, Gómez Bull afirmó: “Hay uno en la justicia federal y otro creo que se da insólitamente a través de los medios” y sostuvo que “todos estos procesos hasta que no se determina la culpabilidad de las personas que se acusan, se las presume inocentes”.

Además, se refirió a las propiedades ligadas a Austral Construcciones, los veedores judiciales, la desintervención de juzgados provinciales y el pase de Austral Agro a la Agencia de Bienes del Estado, además de rechazar suspicacias por su militancia política y ex cargos legislativos. En el tramo final, advirtió sobre el endeudamiento con entidades como el Banco Santander y billeteras virtuales, señalando que en su estudio atienden unas 500 personas y alertó: “Hoy, lamentablemente, muchas de estas personas son esclavos modernos”, pidiendo a los diputados que aceleren proyectos legislativos para atender la situación económica.