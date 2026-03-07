El abogado que le sacó a millones al casino estuvo en la “tercera silla” de Fuera del Aire

El abogado y creador de contenido en TikTok, Gustavo Insaurralde, fue el invitado en la “tercera silla” del programa de streaming “Fuera del Aire”, donde compartió una charla distendida con Dalma Vidal y Candela Márquez.

Durante la entrevista recordó uno de los casos más resonantes en los que intervino: la defensa del vecino de Río Gallegos que en 2022 ganó 100 millones de pesos en el Casino Club, una situación que generó gran repercusión en la ciudad.

Además, habló sobre su actividad en redes sociales, donde utiliza TikTok para abordar distintos temas vinculados al derecho y la actualidad.

Al referirse a la experiencia de participar en el programa, invitó a otros a sumarse a la propuesta: “Que no lo duden, que se inscriban y vengan. Las chicas tienen una onda espectacular y la van a pasar bien”.

“Fuera del Aire” se emite lunes, miércoles y viernes de 16 a 18 horas por los canales de Twitch y YouTube de La Opinión Austral y por FM Láser 92.9.