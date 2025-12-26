El aeropuerto de Río Gallegos reinició sus operaciones con la pista totalmente remodelada

🛫 Este lunes, tal como estaba previsto, se inauguró oficialmente la reapertura del aeropuerto “Piloto Civil Norberto Fernández” de Río Gallegos, acto que contó con la presencia del gobernador @claudiovidalser; el diputado nacional @jairoguzman_25; el director de Asuntos Corporativos en Aeropuertos Argentina, Jorge Rosales; entre otros.

🏢 Poco después de las palabras oficiales, procedieron a una recorrida por el predio, tanto interior como exterior, a pocas horas de la habilitación para operaciones comerciales del Aeropuerto que quedará formalmente establecida a las 00:00 de este martes 23 de diciembre. El primer vuelo de Aerolíneas Argentinas aterrizará en la capital santacruceña alrededor de las 02:00, y a las 03:00 partirá rumbo a Aeroparque.

#riogallegos #aeropuerto #reapertura #santacruz