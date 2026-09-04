El alcalde de Punta Arenas habló con el Grupo La Opinión Austral y Patagonia TV

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, habló con LU12 AM680 sobre el vínculo comercial entre empresas de la región y comerciantes de las Islas Malvinas, en medio de la repercusión que generó el tema en Argentina y Chile.

Radonich explicó cómo funcionaría la venta de productos esenciales a las islas, el rol de una naviera chilena y el movimiento económico que podría representar para Punta Arenas. Además, aclaró que la Municipalidad no interviene en la operación comercial y remarcó que el acuerdo no modifica la posición de Chile respecto de la soberanía argentina sobre las Malvinas.

Durante la entrevista también se refirió a la polémica por las declaraciones sobre el Estrecho de Magallanes, al reciente entendimiento entre los presidentes Javier Milei y Gabriel Boric y al intercambio comercial y turístico entre Punta Arenas y Río Gallegos.

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